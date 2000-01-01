Пикалов Алексей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикалов Алексей Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1911 г.р.
1912 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1911

Сын: Пикалов Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Пикалова Елена Стефановна

с. Ольговка, Вишневского района, Акмолинской (Целиноградской) области, Казахстан
Рождение ребёнка
1912

Сын: Пикалов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Пикалова Елена Стефановна

г. Уральск, Россия
Рождение ребёнка
08.11.1918

Сын: Пикалов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Пикалова Елена Стефановна

с. Ольговка, Вишневского района, Акмолинской (Целиноградской) области, Казахстан
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пикалова Елена Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пикалова Елена Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пикалова Елена Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Пикалова Елена Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикалова Елена Стефановна

Место жительства
Неизвестно
г. Уральск, Россия
Смерть
Неизвестно
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