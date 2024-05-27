Штрофель Фредерика Фрейманн
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1813
Дата смерти26.06.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1842
Сын: Торвирт Карл Фридрих Август
Отец ребёнка: Торвиртъ Иоганн Фридрих
Рождение ребёнка
21.08.1846 ст.
Сын: Торвиртъ Фридрихъ Адольфъ Иоганнъ
Отец ребёнка: Торвиртъ Иоганн Фридрих
Расейняй, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
В прошении о гражданстве дата рождения 24 июня 1846г. г Вильна
Смерть
26.06.1878