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Штрофель Фредерика Фрейманн

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1813

Дата смерти

26.06.1878

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1842

Сын: Торвирт Карл Фридрих Август

Отец ребёнка: Торвиртъ Иоганн Фридрих

Рождение ребёнка
21.08.1846 ст.

Сын: Торвиртъ Фридрихъ Адольфъ Иоганнъ

Отец ребёнка: Торвиртъ Иоганн Фридрих

Расейняй, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
В прошении о гражданстве дата рождения 24 июня 1846г. г Вильна
Смерть
26.06.1878

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