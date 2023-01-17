Абрамов Панталемон
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Абрамов Иосиф
Мать: Наталья Федотова
Бракосочетание
02.10.1898
Рождение ребёнка
29.05.1901
Сын: Абрамов Иоанн
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1902
Сын: Абрамов Михаил
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно