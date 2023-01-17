Абрамов Панталемон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамов Панталемон

Абрамов Панталемон

avatar

Место рождения

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Абрамов Иосиф

Мать: Наталья Федотова

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
02.10.1898

Жена: Абрамова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
29.05.1901

Сын: Абрамов Иоанн

Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Ивановна

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.11.1902

Сын: Абрамов Михаил

Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Ивановна

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close