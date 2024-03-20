Рябков Владимир Савельевич
Место рожденияНовосибирск
Дата рождения10.10.1940
Дата смерти22.04.1990
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1940
Отец: Рябков Савелий Константинович
Мать: Рябкова Александра
Новосибирск
Рождение ребёнка
02.03.1963
Мать ребёнка: Рябкова Джемма Сергеевна
Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
29.06.1967
Дочь: Рубанова Лариса Владимировна
Мать ребёнка: Рябкова Джемма Сергеевна
Новосибирск, с.Сокур
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябкова Джемма Сергеевна
Смерть
22.04.1990
Новосибирск, Россия
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, Россия Гусинобродское