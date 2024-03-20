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Рябков Владимир Савельевич

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Место рождения

Новосибирск

Дата рождения

10.10.1940

Дата смерти

22.04.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1940

Отец: Рябков Савелий Константинович

Мать: Рябкова Александра

Новосибирск
Рождение ребёнка
02.03.1963

Сын: Рябков Олег Владимирович

Мать ребёнка: Рябкова Джемма Сергеевна

Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
29.06.1967

Дочь: Рубанова Лариса Владимировна

Мать ребёнка: Рябкова Джемма Сергеевна

Новосибирск, с.Сокур
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябкова Джемма Сергеевна

Смерть
22.04.1990
Новосибирск, Россия
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, Россия Гусинобродское
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