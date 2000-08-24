Чувашева (Папуловская) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашева (Папуловская) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

12.08.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1930

Сын: Чувашев Петр Степанович

Отец ребёнка: Чувашев Степан Сомсонович

деревня Чуваши, Зуевский район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.05.1934

Сын: Чувашев Анатолий Степанович

Отец ребёнка: Чувашев Степан Сомсонович

Бракосочетание
17.11.1939

Муж: Чувашев Степан Сомсонович

Городское Бюро ЗАГС Свердловска
Смерть
12.08.1976
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