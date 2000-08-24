Чувашева (Папуловская) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти12.08.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1930
Отец ребёнка: Чувашев Степан Сомсонович
деревня Чуваши, Зуевский район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.05.1934
Сын: Чувашев Анатолий Степанович
Отец ребёнка: Чувашев Степан Сомсонович
Бракосочетание
17.11.1939
Городское Бюро ЗАГС Свердловска
Смерть
12.08.1976