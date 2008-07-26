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Новоженников Иван Сергеевич
Новоженников Иван Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.07.2008
Пол
Мужской
Отец
Новоженников Сергей Алексеевич
1977 г.р.
Мать
Павлушина Виктория Викторовна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.2008
Отец:
Новоженников Сергей Алексеевич
Мать:
Павлушина Виктория Викторовна
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