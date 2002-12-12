Фадеева Аксана Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева Аксана Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1969

Пол

Женский

Отец

Мать

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2002 г.р.

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1969

Отец: Гаврилин Георгий

Мать: Гаврилина Нина

Рождение ребёнка
01.11.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фадеев Игорь Алексеевич

Рождение ребёнка
12.12.2002

Дочь: Фадеева Евгения Игоревна

Отец ребёнка: Фадеев Игорь Алексеевич

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