Фадеева Аксана Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1969
Отец: Гаврилин Георгий
Мать: Гаврилина Нина
Рождение ребёнка
01.11.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фадеев Игорь Алексеевич
Рождение ребёнка
12.12.2002
Дочь: Фадеева Евгения Игоревна
Отец ребёнка: Фадеев Игорь Алексеевич