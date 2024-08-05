Осокин Матвей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Осокин Николай Трофимович
Мать: Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афанасья Семеновна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Осокина) Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Афанасья Семеновна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Афанасья Семеновна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Афанасья Семеновна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Осокина) Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Афанасья Семеновна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Осокина) Клавдия Матвеевна
Мать ребёнка: Афанасья Семеновна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Михаил Матвеевич
Мать ребёнка: Афанасья Семеновна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: Афанасья Семеновна
Смерть
1877