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Осокин Матвей Николаевич

Место рождения

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

1877

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Осокин Николай Трофимович

Мать: Марфа Ивановна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасья Семеновна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Осокина) Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Афанасья Семеновна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Осокин Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Афанасья Семеновна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Трофимов Петр Матвеевич

Мать ребёнка: Афанасья Семеновна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Осокина) Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Афанасья Семеновна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Осокина) Клавдия Матвеевна

Мать ребёнка: Афанасья Семеновна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Афанасья Семеновна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Афанасья Семеновна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1877

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