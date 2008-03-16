Рекшинский Ярослав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекшинский Ярослав

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Место рождения

г. Горький

Дата рождения

19.04.1936

Дата смерти

16.03.2008

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

1958 г.р.
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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1936

Отец: Рекшинский Юрий

Мать: Рекшинская Валентина Ивановна

г. Горький
Образование
С 1943 по 1953
школа № 52
средняя
Образование
С 1953 по 1958
Горьковский университет, химический факультет
высшее
Рождение ребёнка
28.12.1958

Сын: Рекшинский Игорь

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород
Бракосочетание
1958

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
С 1958
Центральная лаборатория Чернореченского химзавода
Рождение ребёнка
06.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дзержинск, Горьковской области
Рождение ребёнка
20.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Образование
С 1974
кандидат технических наук
Работа или профессия
С 1976
ЧХК
начальник опытного цеха
Рождение ребёнка
08.04.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.03.2008
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