Рекшинский Ярослав
Место рожденияг. Горький
Дата рождения19.04.1936
Дата смерти16.03.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1936
Отец: Рекшинский Юрий
г. Горький
Образование
С 1943 по 1953
школа № 52
средняя
Образование
С 1953 по 1958
Горьковский университет, химический факультет
высшее
Рождение ребёнка
28.12.1958
Сын: Рекшинский Игорь
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Нижний Новгород
Бракосочетание
1958
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С 1958
Центральная лаборатория Чернореченского химзавода
Рождение ребёнка
06.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Дзержинск, Горьковской области
Рождение ребёнка
20.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Образование
С 1974
кандидат технических наук
Работа или профессия
С 1976
ЧХК
начальник опытного цеха
Рождение ребёнка
08.04.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
16.03.2008