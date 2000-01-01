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Портной Анатолий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1952 г.р.
1950 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1973

Дочь: Горина Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Портная Вера Петровна

Рождение ребёнка
17.09.1973

Дочь: Горина Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Лебедь Алла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедь Алла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Портная Вера Петровна

Смерть
2021
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