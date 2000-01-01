Портной Анатолий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
Дата смерти2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1973
Дочь: Горина Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Портная Вера Петровна
Рождение ребёнка
17.09.1973
Дочь: Горина Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Лебедь Алла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лебедь Алла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Портная Вера Петровна
Смерть
2021