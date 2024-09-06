Шульгин Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульгин Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1876 г.р.
1888 г.р.
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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шульгина) Арина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шульгина) Арина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шульгина) Арина Ивановна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Шульгин Алексей Иванович

Мать ребёнка: (Шульгина) Арина Ивановна

1-е Цветово, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.06.1888

Сын: Шульгин Андрей Иванович

Мать ребёнка: (Шульгина) Арина Ивановна

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