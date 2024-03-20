Бейер Роман Романов
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1819
Дата смертиПосле 1866
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1819
Отец: Beyer Thomas Rudolph
Мать: Бейер Параскева Петрова
Крещение
23.02.1819
Екатерининская православная церковь г. Верро, Лифляндия
Восприемники: Веровского уездного училища бывший учитель Франц Людвиг Апт и титулярная советница вдова Наталья Петрова
Рождение ребёнка
21.05.1849
Дочь: Александра Романова
Мать ребёнка: Бейер Наталия Данилова
Тула
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Бейер Наталия Данилова
Работа или профессия
По 1864
Тула, Киевская улица
Аптекарь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каржавина Наталия Романова
Мать ребёнка: Бейер Наталия Данилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бейер Роман Романов
Мать ребёнка: Бейер Наталия Данилова
Смерть
После 1866