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Бейер Роман Романов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1819

Дата смерти

После 1866

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1819

Отец: Beyer Thomas Rudolph

Мать: Бейер Параскева Петрова

Крещение
23.02.1819
Екатерининская православная церковь г. Верро, Лифляндия
Восприемники: Веровского уездного училища бывший учитель Франц Людвиг Апт и титулярная советница вдова Наталья Петрова
Рождение ребёнка
21.05.1849

Дочь: Александра Романова

Мать ребёнка: Бейер Наталия Данилова

Тула
Рождение ребёнка
1857

Сын: Бейер Владимир Романович

Мать ребёнка: Бейер Наталия Данилова

Работа или профессия
По 1864
Тула, Киевская улица
Аптекарь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каржавина Наталия Романова

Мать ребёнка: Бейер Наталия Данилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бейер Роман Романов

Мать ребёнка: Бейер Наталия Данилова

Смерть
После 1866
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