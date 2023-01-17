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Исаев Фёдор Конанов

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Место рождения

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Исаев Конан

Мать: Исаева Мелания Иванова

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Конанов Исаев Василий Федорович

Мать ребёнка: Исаева ?

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конанов Исаев Константин Фёдорович

Мать ребёнка: Исаева ?

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исаева ?

Смерть
Неизвестно
Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
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