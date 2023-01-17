Исаев Фёдор Конанов
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Исаев Конан
Мать: Исаева Мелания Иванова
Рождение ребёнка
1875
Сын: Конанов Исаев Василий Федорович
Мать ребёнка: Исаева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конанов Исаев Константин Фёдорович
Мать ребёнка: Исаева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исаева ?
Смерть
Неизвестно