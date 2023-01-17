Козлова Александра
Место рождения
Дата рождения17.04.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1854
Рождение ребёнка
18.05.1877
Дочь: Олена
Отец ребёнка: Козлов Петр
Рождение ребёнка
22.08.1889
Сын: Козлов Петр
Отец ребёнка: Козлов Петр
Рождение ребёнка
30.11.1891
Сын: Козлов Николай
Отец ребёнка: Козлов Петр
Рождение ребёнка
25.06.1894
Дочь: Курятова Марфа
Отец ребёнка: Козлов Петр
Рождение ребёнка
07.03.1898
Сын: Козлов Алексей
Отец ребёнка: Козлов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Иван
Отец ребёнка: Козлов Петр
Смерть
Неизвестно