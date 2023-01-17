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Козлова Александра

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Место рождения

Линея, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.04.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1854

Отец: Харитон

Мать: Евдокия

Линея, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.05.1877

Дочь: Олена

Отец ребёнка: Козлов Петр

Шунино, Козинская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1889

Сын: Козлов Петр

Отец ребёнка: Козлов Петр

Шунино, Козинская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
30.11.1891

Сын: Козлов Николай

Отец ребёнка: Козлов Петр

Шунино, Козинская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1894

Дочь: Курятова Марфа

Отец ребёнка: Козлов Петр

Шунино, Козинская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1898

Сын: Козлов Алексей

Отец ребёнка: Козлов Петр

Шунино, Козинская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Иван

Отец ребёнка: Козлов Петр

Смерть
Неизвестно
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