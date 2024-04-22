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Калмыкова Виктория Николаевна
Калмыкова Виктория Николаевна
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Древо
Место рождения
Комсомольск-на-Амуре
, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Дата рождения
1994
Пол
Женский
Отец
Калмыков Николай Валерьевич
1976 г.р.
Мать
Калмыкова (Артомонина) Наталья Николаевна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1994
Отец:
Калмыков Николай Валерьевич
Мать:
Калмыкова Наталья Николаевна
Комсомольск-на-Амуре
, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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