Власенкова-Майданова Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1959
Отец: Майданов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1986
Сын: Власенков Дмитрий Геннадьевич
Отец ребёнка: Власенков Геннадий Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.05.1997
Дочь: Шайхутдинова-Власенкова Дарья Геннадьевна
Отец ребёнка: Власенков Геннадий Дмитриевич