Власенкова-Майданова Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власенкова-Майданова Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1959

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1959

Отец: Майданов Иван

Мать: Майданова-Киселева Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власенков Геннадий Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.01.1986

Сын: Власенков Дмитрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Власенков Геннадий Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.05.1997

Дочь: Шайхутдинова-Власенкова Дарья Геннадьевна

Отец ребёнка: Власенков Геннадий Дмитриевич

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