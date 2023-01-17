Пунин Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пунин Николай Николаевич

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Место рождения

Хельсинки, Финляндия

Дата рождения

28.11.1888

Дата смерти

21.08.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Хельсинки, Финляндия
Место жительства
С 1942
Самарканд, Узбекистан
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Пушкин, Царскосельский уезд
Смерть
21.08.1953
Абезь, Инта, Республика Коми
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