Пунин Николай Николаевич
Место рожденияХельсинки, Финляндия
Дата рождения28.11.1888
Дата смерти21.08.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Хельсинки, Финляндия
Место жительства
С 1942
Самарканд, Узбекистан
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пушкин, Царскосельский уезд
Смерть
21.08.1953
Абезь, Инта, Республика Коми