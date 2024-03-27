Банков Борис Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти30.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Банков Самуил
Мать: Банкова Вера
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Шафирова Сара Борисовна
Мать ребёнка: Банкова Бася Матвеевна
Рождение ребёнка
20.07.1898
Дочь: Басович Фейга-Феня Борисовна
Мать ребёнка: Банкова Бася Матвеевна
Россия
Рождение ребёнка
Около 02.08.1900
Дочь: Цукасова Сося-Александра Борисовна
Мать ребёнка: Банкова Бася Матвеевна
с.Надеено Куйтунской области
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Копылевич Хава-Ева Борисовна
Мать ребёнка: Банкова Бася Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варшавская Мария Борисовна
Мать ребёнка: Банкова Бася Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Банкова Бася Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Банкова Бася Матвеевна
Смерть
30.04.1945
Лисиха, Иркутск
Похороны
Неизвестно
Старое еврейское кладбище