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Банков Борис Самойлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

30.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Банков Самуил

Мать: Банкова Вера

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Шафирова Сара Борисовна

Мать ребёнка: Банкова Бася Матвеевна

Рождение ребёнка
20.07.1898

Дочь: Басович Фейга-Феня Борисовна

Мать ребёнка: Банкова Бася Матвеевна

Россия
Рождение ребёнка
Около 02.08.1900

Дочь: Цукасова Сося-Александра Борисовна

Мать ребёнка: Банкова Бася Матвеевна

с.Надеено Куйтунской области
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Копылевич Хава-Ева Борисовна

Мать ребёнка: Банкова Бася Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варшавская Мария Борисовна

Мать ребёнка: Банкова Бася Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банков Иосиф Борисович

Мать ребёнка: Банкова Бася Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банкова Бася Матвеевна

Смерть
30.04.1945
Лисиха, Иркутск
Похороны
Неизвестно
Старое еврейское кладбище
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