Пасынков Григорий Игнатьев
Место рожденияпоч. Голодаевской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Отец: Пасынков Игнатий Иванов
Мать: Пасынкова Катерина
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно