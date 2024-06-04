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Пасынков Григорий Игнатьев

Место рождения

поч. Голодаевской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1696 г.р.

Мать

Около 1694 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: Пасынков Игнатий Иванов

Мать: Пасынкова Катерина

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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