Макшанцев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1946
Дата смерти16.09.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.07.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.09.2008