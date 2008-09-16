Макшанцев Николай Иванович 30.05.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макшанцев Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1946

Дата смерти

16.09.2008

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
30.05.1946

Отец: Макшанцев Иван Петрович

Мать: Макшанцева (Кислицына) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.07.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.09.2008

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