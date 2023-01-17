Шапочкин Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шапочкин Алексей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Висим, Горноуральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно