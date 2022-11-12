Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.2022

Пол

Женский

Отец

1986 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.2022

Отец: Коренистов Алексей

Мать: Коренистова Ирина

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