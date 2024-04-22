Шатров Афанасий Васильеич
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
07.01.1859
Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Рождение ребёнка
26.09.1862
Мать ребёнка: Шатрова Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
25.08.1875
Мать ребёнка: Шатрова Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
До 1880
Дочь: Пермякова Гликерия Афанасьевна
Мать ребёнка: Шатрова Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Шатров Прокопий Афанасьевич
Мать ребёнка: Шатрова Агрипина Ивановна
Смерть
Неизвестно