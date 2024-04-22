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Шатров Афанасий Васильеич

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
07.01.1859

Жена: Шатрова Агрипина Ивановна

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Рождение ребёнка
26.09.1862

Сын: Шатров Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Шатрова Агрипина Ивановна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.08.1875

Сын: Шатров Семён Афанасьевич

Мать ребёнка: Шатрова Агрипина Ивановна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
До 1880

Дочь: Пермякова Гликерия Афанасьевна

Мать ребёнка: Шатрова Агрипина Ивановна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Шатров Прокопий Афанасьевич

Мать ребёнка: Шатрова Агрипина Ивановна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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