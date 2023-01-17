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Костромин Андрей Владимирович

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

13.12.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1965

Отец: Костромин Владимир Григорьевич

Мать: Костромина Валентина Георгиевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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