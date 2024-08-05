Тушин Петр Капитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушин Петр Капитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1870 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1890 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: Тушин Капитон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тушина (--) Феоктиста Севостьяновна

Рождение ребёнка
09.05.1908

Дочь: Тушина Анна Петровна

Мать ребёнка: Тушина (--) Феоктиста Севостьяновна

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
27 65 33 54
Смерть
Неизвестно

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