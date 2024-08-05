Тушин Петр Капитонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: Тушин Капитон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1908
Дочь: Тушина Анна Петровна
Мать ребёнка: Тушина (--) Феоктиста Севостьяновна
Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
27 65 33 54
Смерть
Неизвестно