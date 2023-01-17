Крехтунова Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крехтунова Василиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1768 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Крехтунов Аникей Ефимов

Отец ребёнка: Крехтунов Ефим Петров

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1786

Муж: Крехтунов Ефим Петров

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Крехтунов Ефим Ефимов

Отец ребёнка: Крехтунов Ефим Петров

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Крехтунов Степан Ефимов

Отец ребёнка: Крехтунов Ефим Петров

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Крехтунов Моисей Ефимов

Отец ребёнка: Крехтунов Ефим Петров

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1816
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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