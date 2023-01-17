Крехтунова Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786
Отец ребёнка: Крехтунов Ефим Петров
Бракосочетание
До 1786
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Крехтунов Ефим Петров
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Крехтунов Ефим Петров
Рождение ребёнка
Около 1801
Отец ребёнка: Крехтунов Ефим Петров
Смерть
После 1816