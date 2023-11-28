Никифорова Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

После 1804

Пол

Женский

Отец

1765 г.р.

Мать

1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Симеонов Никифор

Мать: Тихонова Пелагея

Смерть
После 1804
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