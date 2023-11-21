Зобов Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Зобов Матвей Григорьевич
Мать: Зобова Евдокия
Рождение ребёнка
1777
Сын: Зобов Игнат Иванович
Мать ребёнка: Зобова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Зобова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зобов Карп Иванович
Мать ребёнка: Зобова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зобова Ирина
Смерть
Неизвестно