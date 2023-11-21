Зобов Иван Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зобов Иван Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Зобов Матвей Григорьевич

Мать: Зобова Евдокия

Рождение ребёнка
1777

Сын: Зобов Игнат Иванович

Мать ребёнка: Зобова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Зобова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Карп Иванович

Мать ребёнка: Зобова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Зобова Ирина

Смерть
Неизвестно
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