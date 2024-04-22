Апрелов Николай Давыдов
Место рождения
Дата рождения12.04.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1882 ст.
Отец: Давид Павлов
Мать: Анфуса Васильева
Восприемник д.Артюшино гос.крестьянин Варлаам Павлов . МК Покровской Замошской церкви за 1881-1889 гг.
Рождение ребёнка
23.09.1907 ст.
Дочь: Елизавета Давыдова
Мать ребёнка: Мария Николаева
Восприемник д. Буброво крест.жена Екатерина Давыдова
Рождение ребёнка
23.01.1910 ст.
Дочь: Марья Николаева
Мать ребёнка: Мария Николаева
Восприемник д. Горы крест. жена Параскева Трифонова.
Рождение ребёнка
29.06.1912 ст.
Дочь: Анна Николаева
Мать ребёнка: Мария Николаева
Восприемник д. Артюшино крест. девица Евлампия Давыдова.
Рождение ребёнка
26.02.1915 ст.
Дочь: Антонина Николаева
Мать ребёнка: Мария Николаева
Восприемник д. Артюшино крест. жена Татьяна Давыдова Апрелова.
Рождение ребёнка
09.03.1918 ст.
Дочь: Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Мария Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Николаева
Смерть
Неизвестно