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Апрелов Николай Давыдов

Место рождения

Артюшино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.04.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1882 ст.

Отец: Давид Павлов

Мать: Анфуса Васильева

Артюшино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д.Артюшино гос.крестьянин Варлаам Павлов . МК Покровской Замошской церкви за 1881-1889 гг.
Рождение ребёнка
23.09.1907 ст.

Дочь: Елизавета Давыдова

Мать ребёнка: Мария Николаева

Артюшино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Буброво крест.жена Екатерина Давыдова
Рождение ребёнка
23.01.1910 ст.

Дочь: Марья Николаева

Мать ребёнка: Мария Николаева

Артюшино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Горы крест. жена Параскева Трифонова.
Рождение ребёнка
29.06.1912 ст.

Дочь: Анна Николаева

Мать ребёнка: Мария Николаева

Артюшино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Артюшино крест. девица Евлампия Давыдова.
Рождение ребёнка
26.02.1915 ст.

Дочь: Антонина Николаева

Мать ребёнка: Мария Николаева

Артюшино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Артюшино крест. жена Татьяна Давыдова Апрелова.
Рождение ребёнка
09.03.1918 ст.

Дочь: Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Мария Николаева

Артюшино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Николаева

Смерть
Неизвестно
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