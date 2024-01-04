Дудницкая (Кацура) Ирина Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудницкая (Кацура) Ирина Арсеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1968

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудницкий Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кацура Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Кацура Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кацура Виктор

Рождение ребёнка
25.04.1997

Сын: Дудницкий Андрей Петрович

Отец ребёнка: Дудницкий Пётр Михайлович

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