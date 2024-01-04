Дудницкая (Кацура) Ирина Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кацура Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Кацура Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кацура Виктор
Рождение ребёнка
25.04.1997
Сын: Дудницкий Андрей Петрович
Отец ребёнка: Дудницкий Пётр Михайлович