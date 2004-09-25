Белякова (Сафронова) Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1914
Дата смерти25.09.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1914
Рождение ребёнка
07.04.1942
Дочь: Белякова Альбина Александровна
Отец ребёнка: Беляков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
05.04.1949
Дочь: Донченко Лидия Александровна
Отец ребёнка: Беляков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
24.03.1951
Дочь: Анистрахова Галина Александровна
Отец ребёнка: Беляков Александр Алексеевич
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.09.2004