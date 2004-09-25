Белякова (Сафронова) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова (Сафронова) Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1914

Дата смерти

25.09.2004

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1914

Отец: Сафронов Павел Васильевич

Мать: Сафронова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
07.04.1942

Дочь: Белякова Альбина Александровна

Отец ребёнка: Беляков Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
05.04.1949

Дочь: Донченко Лидия Александровна

Отец ребёнка: Беляков Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
24.03.1951

Дочь: Анистрахова Галина Александровна

Отец ребёнка: Беляков Александр Алексеевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляков Александр Алексеевич

Смерть
25.09.2004
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