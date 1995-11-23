Красичков (Krasichkov) Николай (Nikolay) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красичков (Krasichkov) Николай (Nikolay)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1867

Дата смерти

02.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1867

Отец: Красичков Аверьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1894

Сын: Красичков Виктор

Мать ребёнка: Мария

Саратов
Рождение ребёнка
1902

Сын: Красичков Александр

Мать ребёнка: Мария

Саратов
Рождение ребёнка
22.03.1906

Дочь: Красичкова Клавдия

Мать ребёнка: Мария

Саратов
Рождение ребёнка
1910

Сын: Красичков (krasichkov) Борис (Boris Nikolayevich)

Мать ребёнка: Мария

Саратов, Россия
Рождение ребёнка
1911

Сын: Красичков (krasichkov) Андрей (Andrey Nikolayevich)

Мать ребёнка: Мария

Саратовская Обл., Аткарский Р-Н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.02.1943
Саратов
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