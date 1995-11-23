Красичков (Krasichkov) Николай (Nikolay)
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1867
Дата смерти02.02.1943
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1867
Отец: Красичков Аверьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1894
Сын: Красичков Виктор
Мать ребёнка: Мария
Саратов
Рождение ребёнка
1902
Сын: Красичков Александр
Мать ребёнка: Мария
Саратов
Рождение ребёнка
22.03.1906
Дочь: Красичкова Клавдия
Мать ребёнка: Мария
Саратов
Рождение ребёнка
1910
Сын: Красичков (krasichkov) Борис (Boris Nikolayevich)
Мать ребёнка: Мария
Саратов, Россия
Рождение ребёнка
1911
Сын: Красичков (krasichkov) Андрей (Andrey Nikolayevich)
Мать ребёнка: Мария
Саратовская Обл., Аткарский Р-Н
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.02.1943
Саратов