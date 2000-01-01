Коробко Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробко Виктор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: Коробко Анна

Смерть
1949
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