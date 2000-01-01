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Коробко Виктор Петрович
Коробко Виктор Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1947
Дата смерти
1949
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Коробко (Бушмин) Анна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: не указан
Мать:
Коробко Анна
Смерть
1949
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