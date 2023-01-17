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Легконравов Василий Дмитриевич

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Место рождения

Иевлево, Вохтомская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Легконравов Дмитрий Дмитриевич

Мать: Легконравова Пелагея Васильева

Иевлево, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Бракосочетание
03.02.1906

Жена: Легконравова Мария Аркадьевна

Рождение ребёнка
28.09.1907

Дочь: Крылова Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Легконравова Мария Аркадьевна

Иевлево, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1915

Сын: Легконравов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Легконравова Мария Аркадьевна

Россия
Смерть
Неизвестно
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