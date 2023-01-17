Легконравов Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Бракосочетание
03.02.1906
Рождение ребёнка
28.09.1907
Дочь: Крылова Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Легконравова Мария Аркадьевна
Рождение ребёнка
27.07.1915
Сын: Легконравов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Легконравова Мария Аркадьевна
Россия
Смерть
Неизвестно