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Полежаев Степан Федотович

Место рождения

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Полежаев Федот Алексеевич

Мать: Полежаева Анна Федоровна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Марина Степановна

Мать ребёнка: Полежаева Агрофена ?

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Афимья Степановна

Мать ребёнка: Полежаева Агрофена ?

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Полежаев Сергей Степанович

Мать ребёнка: Полежаева Агрофена ?

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Полежаев Алексей Степанович

Мать ребёнка: Полежаева Агрофена ?

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Полежаев Иван Степанович

Мать ребёнка: Полежаева Агрофена ?

Жуково, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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