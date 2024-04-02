Полежаев Степан Федотович
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Марина Степановна
Мать ребёнка: Полежаева Агрофена ?
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Афимья Степановна
Мать ребёнка: Полежаева Агрофена ?
Рождение ребёнка
1810
Сын: Полежаев Сергей Степанович
Мать ребёнка: Полежаева Агрофена ?
Рождение ребёнка
1812
Сын: Полежаев Алексей Степанович
Мать ребёнка: Полежаева Агрофена ?
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Полежаева Агрофена ?
Жуково, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно