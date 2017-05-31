Липовцева (Бушмелева) Марина Афонасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1965
Рождение ребёнка
06.08.1988
Сын: Липовцев Евгений Александрович
Отец ребёнка: Липовцев Александр Иванович
Рождение ребёнка
21.08.1992
Дочь: Липовцева Надежда Александровна
Отец ребёнка: Липовцев Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан