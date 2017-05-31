Липовцева (Бушмелева) Марина Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липовцева (Бушмелева) Марина Афонасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1965

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1965

Отец: Бушмелев Афонасий Николаевич

Мать: Бушмелева Нина Семёновна

Рождение ребёнка
06.08.1988

Сын: Липовцев Евгений Александрович

Отец ребёнка: Липовцев Александр Иванович

Рождение ребёнка
21.08.1992

Дочь: Липовцева Надежда Александровна

Отец ребёнка: Липовцев Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липовцев Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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