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Олифиренко Василий Маркович

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Место рождения

Кубанская область.Ст. Старонижестеблиевская

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.07.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кубанская область.Ст. Старонижестеблиевская
Рождение ребёнка
07.01.1908

Сын: Олифиренко Ефим Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Краснодарский край.Ивановский район .ст Старонижестеблиевская
Смерть
26.07.1965
Краснодар
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