Олифиренко Василий Маркович
Место рожденияКубанская область.Ст. Старонижестеблиевская
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.07.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Кубанская область.Ст. Старонижестеблиевская
Рождение ребёнка
07.01.1908
Сын: Олифиренко Ефим Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Краснодарский край.Ивановский район .ст Старонижестеблиевская
Смерть
26.07.1965
Краснодар