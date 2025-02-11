Гормалов Фёдор Николаев 21.09.1867 — найти родственников по фамилии на Familio

Гормалов Фёдор Николаев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 21.09.1867, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умер 04.04.1868, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Гормалов Николай Павлов1827 г.р.
Мать
Гормалова Евдокия Иванова1826 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1867

Отец: Гормалов Николай Павлов

Мать: Гормалова Евдокия Иванова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
04.04.1868
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

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