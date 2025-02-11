Гормалов Фёдор Николаев
мужской, родился 21.09.1867, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умер 04.04.1868, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
ОтецГормалов Николай Павлов1827 г.р.
МатьГормалова Евдокия Иванова1826 г.р.
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Рождение
21.09.1867
Отец: Гормалов Николай Павлов
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
04.04.1868
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область