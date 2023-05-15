Корчагина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Корчагин Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корчагин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Корчагин Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Корчагин Григорий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно