Сметанкина (Морозова) Юлия Юрьевна
Место рожденияп.Вавиловка, Бакчарский район,Томская область
Дата рождения29.07.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1977
п.Вавиловка, Бакчарский район,Томская область
Рождение ребёнка
11.04.2006
Сын: Залётов Кирилл Алексеевич
Отец ребёнка: Залетов Алексей Михайлович
г.Томск, Томская область
Рождение ребёнка
23.09.2010
Дочь: Малахова Вероника Дмитриевна
Отец ребёнка: Малахов Дмитрий Анатольевич
г.Томск, Томская область
Бракосочетание
24.07.2019 ст.
Белый Яр, Верхнекетский муниципальный район, Томская область