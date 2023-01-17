Сметанкина (Морозова) Юлия Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сметанкина (Морозова) Юлия Юрьевна

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Место рождения

п.Вавиловка, Бакчарский район,Томская область

Дата рождения

29.07.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1977

Отец: Морозов Юрий Алексеевич

Мать: Морозова(козлова) Нина Александровна

п.Вавиловка, Бакчарский район,Томская область
Рождение ребёнка
11.04.2006

Сын: Залётов Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Залетов Алексей Михайлович

г.Томск, Томская область
Рождение ребёнка
23.09.2010

Дочь: Малахова Вероника Дмитриевна

Отец ребёнка: Малахов Дмитрий Анатольевич

г.Томск, Томская область
Бракосочетание
24.07.2019 ст.

Муж: Сметанкин Сергей Викторович

Белый Яр, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
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