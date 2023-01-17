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Медведев Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1922

Отец: Медведев Павел

Мать: Медведева Марья

Военная награда
18.07.1944
Медаль «За отвагу» (№: 24/н от: 07.08.1944)
Рождение ребёнка
14.05.1946

Сын: Медведев Виктор

Мать ребёнка: Медведева Тамара

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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