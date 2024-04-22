Крушинина (Бузько) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крушинина (Бузько) Наталья Викторовна

Место рождения

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1986

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крушинин Роман

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крушинин Роман

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