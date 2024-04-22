Крушинина (Бузько) Наталья Викторовна
Место рождения
Дата рождения1986
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крушинин Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крушинин Роман