Пригода Акилина Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1903 ст.
Дочь: Пригода Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Пригода Михаил Степанович
Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской тюремной церкви города Борисоглебска.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно