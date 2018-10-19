Василенко (Короткова) Марина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1952
Дата смерти19.10.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1973
Рождение ребёнка
04.02.1975
Сын: Василенко Александр Федорович
Отец ребёнка: Василенко Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
11.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василенко Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
10.11.1993
Дочь: Баринова Марина Федоровна
Отец ребёнка: Василенко Фёдор Фёдорович
Смерть
19.10.2018