Василенко (Короткова) Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко (Короткова) Марина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1952

Дата смерти

19.10.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1951 г.р.

Дети

Добавил:

HE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1973

Муж: Василенко Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
04.02.1975

Сын: Василенко Александр Федорович

Отец ребёнка: Василенко Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
11.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василенко Фёдор Фёдорович

Александровка, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
10.11.1993

Дочь: Баринова Марина Федоровна

Отец ребёнка: Василенко Фёдор Фёдорович

Александровка, Красногорск, Московская область
Смерть
19.10.2018
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