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Бирюков Тихон

Место рождения

Клещариха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

До 1719

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Клещариха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1684

Сын: Бирюков Афанасий Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1699

Сын: Бирюков Михаил Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Клещариха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1700

Сын: Бирюков Федор Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1704

Сын: Бирюков Перфилей Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1719

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