Бирюков Тихон
Место рождения
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиДо 1719
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1684
Сын: Бирюков Афанасий Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1699
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1700
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1704
Сын: Бирюков Перфилей Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1719