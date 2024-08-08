Маслов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1974 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Наталья Алексеевна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1995

Сын: Маслов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Коновалова Наталья Алексеевна

Тумботино, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

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