Маслов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1995
Сын: Маслов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Коновалова Наталья Алексеевна
Тумботино, Павловский муниципальный район, Нижегородская область