Громова (Резанова) Антонина Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.04.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1948
Дочь: Громова Томара Александровна
Отец ребёнка: Громов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
27.11.1950
Сын: Громов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Громов Александр Михайлович
Смерть
Неизвестно