Громова (Резанова) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГромова (Резанова) Антонина Ивановна

Громова (Резанова) Антонина Ивановна

avatar

Место рождения

Озерково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.04.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Озерково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.08.1948

Дочь: Громова Томара Александровна

Отец ребёнка: Громов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
27.11.1950

Сын: Громов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Громов Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close