Саколова Катерина Савельева
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Савелий Никифоров
Мать: Матрена Осиповна
Предполагаю Березники как место рождения, так как по ревизиям отец Матрены пишел в дом жены - Медведевой, а отец жены в свое время так же пришел в дом жены Вилковой.
Рождение ребёнка
1819
Сын: Дементий
Отец ребёнка: Саколов Андриян Федоров
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Скоробогатова (Саколова) Матрена Андриянова
Отец ребёнка: Саколов Андриян Федоров
Рождение ребёнка
1929
Сын: Степан
Отец ребёнка: Саколов Андриян Федоров
Смерть
После 1858