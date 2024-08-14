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Саколова Катерина Савельева

Место рождения

Березники, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Савелий Никифоров

Мать: Матрена Осиповна

Березники, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Предполагаю Березники как место рождения, так как по ревизиям отец Матрены пишел в дом жены - Медведевой, а отец жены в свое время так же пришел в дом жены Вилковой.
Рождение ребёнка
1819

Сын: Дементий

Отец ребёнка: Саколов Андриян Федоров

Березники, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Скоробогатова (Саколова) Матрена Андриянова

Отец ребёнка: Саколов Андриян Федоров

Березники, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Степан

Отец ребёнка: Саколов Андриян Федоров

Березники, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1858

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