Попова (Усовчикова) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1977
Дочь: Зыкова (Попова) Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Попов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
30.08.1983
Дочь: Воденникова Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Попов Владимир Васильевич