Попова (Усовчикова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Усовчикова) Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1954

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
03.02.1977

Дочь: Зыкова (Попова) Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Попов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
30.08.1983

Дочь: Воденникова Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Попов Владимир Васильевич

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