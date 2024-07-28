Мазильникова жена Тимофея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мазильников Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Мазильников Тимофей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мазильникова) Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Мазильников Тимофей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мазильников Аркадий Тимофеевич
Отец ребёнка: Мазильников Тимофей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мазильников Герман Тимофеевич
Отец ребёнка: Мазильников Тимофей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно